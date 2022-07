Paola Turci scrive una dedica da brividi per Francesca: “Amore indimenticabile” (Di sabato 16 luglio 2022) Paola Turci nel giorno del 37esimo compleanno di Francesca Pascale ha voluto farle gli auguri in modo speciale. Ha utilizzato così il suo profilo Instagram per farle una una dedica speciale. Sono passati soltanto pochi giorni da quando Paola Turci e Francesca Pascale si sono sposate e lo hanno fatto con la massima discrezione. In realtà nessuno pare che fosse a conoscenza di questa storia fino a poco tempo fa e nel giro di pochi giorni è arrivata poi la notizia delle nozze. Inevitabilmente questa notizia ha destato parecchio scalpore da un punto di vista mediatico. In tanti si sono espressi sia nel bene che nel male. Paola Turci e e Francesca Pascale, il grande Amore che dura da diversi ... Leggi su baritalianews (Di sabato 16 luglio 2022)nel giorno del 37esimo compleanno diPascale ha voluto farle gli auguri in modo speciale. Ha utilizzato così il suo profilo Instagram per farle una unaspeciale. Sono passati soltanto pochi giorni da quandoPascale si sono sposate e lo hanno fatto con la massima discrezione. In realtà nessuno pare che fosse a conoscenza di questa storia fino a poco tempo fa e nel giro di pochi giorni è arrivata poi la notizia delle nozze. Inevitabilmente questa notizia ha destato parecchio scalpore da un punto di vista mediatico. In tanti si sono espressi sia nel bene che nel male.e ePascale, il grandeche dura da diversi ...

