Paola Turci, Francesca Pascale e la luna di miele a Los Angeles (Di sabato 16 luglio 2022) Dopo il matrimonio a Montalcino, le due sono partite per gli Stati Uniti. Lì Francesca ha festeggiato anche i 37 anni, accompagnata da questa dedica: «Love, Unforgettable, Love» Leggi su vanityfair (Di sabato 16 luglio 2022) Dopo il matrimonio a Montalcino, le due sono partite per gli Stati Uniti. Lìha festeggiato anche i 37 anni, accompagnata da questa dedica: «Love, Unforgettable, Love»

