“Mi auguro torni presto a casa”: Ezio Greggio parla del dramma del suo amico e collega (Di sabato 16 luglio 2022) Simbolo della comicità italiana, Ezio Greggio si è raccontato a Fanpage ed ha parlato anche del dramma che ha colpito il suo collega. Volto storico di Drive-In e Striscia la Notizia, Ezio Greggio ha segnato un’intera epoca dello spettacolo italiano, muovendo i primi passi da artista verso la fine degli anni ’70. Attore, cabarettista, regista, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 16 luglio 2022) Simbolo della comicità italiana,si è raccontato a Fanpage ed hato anche delche ha colpito il suo. Volto storico di Drive-In e Striscia la Notizia,ha segnato un’intera epoca dello spettacolo italiano, muovendo i primi passi da artista verso la fine degli anni ’70. Attore, cabarettista, regista, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

LucchiCristiano : @Angelredblack1 Nemmeno Origi e CDK, per me, bastano. Per avere buone possibilità serve un est dx top, un mediano p… - Hopethefirst1 : @MisssFreedom Cioè #PD #IV e #FI? I partiti che più lontani di così,dal popolo,non se ne sono mai visti?A… - JumpedGoldoni : In pratica 25 più Casadei che si tramuterebbero in 35 qualora dovessimo voler ricomprare Cesare tra due anni. Non m… - palermo24h : Palermo, Zaccardo “Mi auguro che torni in A quanto prima. Il segreto promozione…” - RoseMcCarol1 : @claudio301065 Meglio se sta zitto. Mi auguro se ne torni a casa quanto prima. E già così gli andrebbe alla grande. -