Lo spettro della stagflazione e lo scostamento dalla realtà dei partiti

(Di sabato 16 luglio 2022) Sta per arrivare lae non sappiamo cosa metterci. Mentre il governo implode, Mario Draghi potrebbe tornare a fare il nonno a tempo pieno e il paese si avvia verso le elezioni anticipate, pare che il sistema politico non si renda contonuova fase economica. Lo si nota dal lungo e costoso cahier de doléances che Giuseppe Conte ha consegnato al premier prima di far cadere il governo eripetuta richiesta di “” degli ultimi mesi. Sulla stessa lunghezza d’onda c’è Matteo Salvini che nei giorni scorsi criticava Draghi per la cautela sullo “” dicendo di pensarla “all’esatto contrario: o si mettono 50 miliardi nelle tasche degli italiani altrimenti con i microbonus non si risolve nulla”. I “microbonus” si presume che, secondo il leaderLega, ...

Per avere un quadrosituazione, e per rendere compatibili con la nuova realtà i programmi, per i leader di partito sarebbe istruttiva la lettura del report annualeBanca dei regolamenti ...... ma lodi un ritorno al totalitarismo a Mosca (a Pechino il processo è in atto dal 2012), ...nel 2006 fa venire i brividi alla luce di quanto sta accadendo in Russia e non solo nel campo...Conte, Salvini, Meloni affrontano la crisi con un’enorme lista della spesa, ma il mondo è cambiato. Per la Banca dei Regolamenti Internazionali si va verso un sistema ad alta inflazione e bassa cresci ...Un' impresa a rischio su tre è al Sud. A Roma, Milano, Napoli e Torino le situazioni più critiche, segnale l'associazione degli artigiani ...