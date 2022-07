LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: fuga di ventitré, c’è Bettiol. Gruppo a 7? (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEL Tour DE France 14.11 Davanti qualche scatto, ma si prosegue ancora tutti assieme. 14.07 Ovviamente la Jumbo-Visma è in testa a gestire la situazione, ma non alzerà l’andatura. 14.05 Aumenta costantemente il vantaggio dei fuggitivi: siamo oltre i 7?. 14.02 130 chilometri al traguardo. 13.58 La vittoria di tappa al 99% se la giocheranno i fuggitivi, ma lo scontro diretto tra i big non dovrebbe mancare sull’ultima salita. 13.56 Ora una fase stabile della corsa, prima del gran finale. 13.53 Ritardo del plotone che a breve lieviterà oltre i 5?. 13.51 Si ferma definitivamente il Gruppo maglia gialla, rientra Roglic. 13.49 Caleb Ewan segnalato addirittura a 13? di ritardo. L’australiano difficilmente arriverà al traguardo. 13.47 Andiamo a riepilogare ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDE14.11 Davanti qualche scatto, ma si prosegue ancora tutti assieme. 14.07 Ovviamente la Jumbo-Visma è in testa a gestire la situazione, ma non alzerà l’andatura. 14.05 Aumenta costantemente il vantaggio dei fuggitivi: siamo oltre i 7?. 14.02 130 chilometri al traguardo. 13.58 La vittoria di tappa al 99% se la giocheranno i fuggitivi, ma lo scontro diretto tra i big non dovrebbe mancare sull’ultima salita. 13.56 Ora una fase stabile della corsa, prima del gran finale. 13.53 Ritardo del plotone che a breve lieviterà oltre i 5?. 13.51 Si ferma definitivamente ilmaglia gialla, rientra Roglic. 13.49 Caleb Ewan segnalato addirittura a 13? di ritardo. L’australiano difficilmente arriverà al traguardo. 13.47 Andiamo a riepilogare ...

