Lazio, doppia seduta con Romagnoli: Lotito è arrivato a Auronzo (Di sabato 16 luglio 2022) Dopo il pomeriggio di riposo che il tecnico Sarri aveva concesso ieri alla squadra, la Lazio è tornata ad allenarsi quest’oggi ad Auronzo di Cadore, dove sta svolgendo la preparazione estiva pre-campionato. Poche ora fa il presidente Claudio Lotito ha raggiunto il gruppo biancoceleste sotto le Tre Cime di Lavaredo, raccogliendo, insieme ai giocatori, al termine dell’allenamento pomeridiano, l’abbraccio dei tanti tifosi presenti, galvanizzati dai numerosi colpi di mercato delle ultime settimane. doppia seduta per la Lazio, con lavoro atletico, tecnico e tattico sia in quella mattutina che in quella pomeridiana. Presente, in campo, l’intero gruppo, compreso Romagnoli che era stato fermato da qualche guaio fisico dovuto alla pubalgia. Domani la squadra affronterà la ... Leggi su sportface (Di sabato 16 luglio 2022) Dopo il pomeriggio di riposo che il tecnico Sarri aveva concesso ieri alla squadra, laè tornata ad allenarsi quest’oggi addi Cadore, dove sta svolgendo la preparazione estiva pre-campionato. Poche ora fa il presidente Claudioha raggiunto il gruppo biancoceleste sotto le Tre Cime di Lavaredo, raccogliendo, insieme ai giocatori, al termine dell’allenamento pomeridiano, l’abbraccio dei tanti tifosi presenti, galvanizzati dai numerosi colpi di mercato delle ultime settimane.per la, con lavoro atletico, tecnico e tattico sia in quella mattutina che in quella pomeridiana. Presente, in campo, l’intero gruppo, compresoche era stato fermato da qualche guaio fisico dovuto alla pubalgia. Domani la squadra affronterà la ...

Pubblicità

LALAZIOMIA : Lazio, doppia opzione per il nuovo stadio - Tuttosport - Aquila6811 : RT @AllRoundLazio: ???| PICCOLI FASTIDI: Alessio Romagnoli non si è allenato con il resto del gruppo dopo la doppia seduta di ieri. Il centr… - aangariswant : RT @AllRoundLazio: ???| PICCOLI FASTIDI: Alessio Romagnoli non si è allenato con il resto del gruppo dopo la doppia seduta di ieri. Il centr… - AllRoundLazio : ???| PICCOLI FASTIDI: Alessio Romagnoli non si è allenato con il resto del gruppo dopo la doppia seduta di ieri. Il… - Spillo672 : @jerryscottismo ho smesso di crederci appena ho letto quello che ha scritto il direttore della radio doppia, l'unic… -