Furbetta del reddito grillino con borse griffate e auto di lusso (Di sabato 16 luglio 2022) Sono 60 le persone che sono state denunciate dai carabinieri perché percepivano il reddito di cittadinanza senza averne diritto. Tra loro anche una 40enne residente ad Albaro che girava su macchine lussuose e vestiti firmati Leggi su ilgiornale (Di sabato 16 luglio 2022) Sono 60 le persone che sono state denunciate dai carabinieri perché percepivano ildi cittadinanza senza averne diritto. Tra loro anche una 40enne residente ad Albaro che girava su macchine lussuose e vestiti firmati

Pubblicità

AndreaLompio53 : @camiziani Il #PD: avrebbe potuto essere lui quell'area riformista, illuminata, aperta, piena di talenti e capacità… - CiroPetrosillo : @GiuliaCortese1 In origine c'è stata la mossa furbetta ma irresponsabile del PD di inserire nel DL aiuti una misura… - enniocutrona : @MisssFreedom @La_manina__ Non fare la furbetta, il senso del tweet della manina è chiarissimo, come l'atteggiament… - DrKrapulaJulius : @SandraM0027 @afderas Cara furbetta del deserto, forse non hai capito che le paranoie sono tutte vostre. Risentiamo… - ArrisoPabulo : @GiovannaCalabr9 Furbetta??? Ha un cervello allucinante... sicuramente meglio del mio...?????? -