Fifa 22 SBC GIOCATORE A SCELTA MUTAFORMA O TOTS PL (Di sabato 16 luglio 2022) Proseguono le SBC su Fifa 22! Stavolta è il turno di quella denominata GIOCATORE A SCELTA MUTAFORMA O TOTS PL che permette di ottenere una delle card TOTS o SHAPESHIFTERS DELLA PREMIER LEAGUE rilasciata in occasione dell’arrivo degli Oscar di FUT Anche quest’anno cercheremo, durante tutta la stagione, di tenere traccia di tutte le sfide L'articolo proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa (Di sabato 16 luglio 2022) Proseguono le SBC su22! Stavolta è il turno di quella denominataPL che permette di ottenere una delle cardo SHAPESHIFTERS DELLA PREMIER LEAGUE rilasciata in occasione dell’arrivo degli Oscar di FUT Anche quest’anno cercheremo, durante tutta la stagione, di tenere traccia di tutte le sfide L'articolo proviene da FUT Universe.

Pubblicità

luigicir88 : Disponibile nuove #sfide #SBC ??Ivan Cavaleiro in versione #FUTTIES ??Pick TOTS o Mutaforma Premier League ??Pick Prem… - ultimateteamit : *NEW* #FIFA22 #FUT22 #FUT SBC Ivan Cavaleiro FUTTIES Preferito Novembre. Disponibile una nuova carta degli Oscar di… - GiocareOra : FIFA 22: Come completare FUTTIES Luis Diaz SBC – Requisiti e soluzioni - GiocareOra : FIFA 22: Come completare FUTTIES October Favorite De Paul SBC – Requisiti e soluzioni - FUTUniversecom : Fifa 22 SBC ALTA TENSIONE per i FUTTIES -