Crisi di governo: Mario Draghi “è irremovibile” (Di sabato 16 luglio 2022) Difficile che da qui a mercoledì il premier possa cambiare idea: Mario Draghi “è irremovibile, non si vede come da qui a mercoledì possa cambiare idea”, dicono da Palazzo Chigi Mario Draghi “è irremovibile, non si vede come da qui a mercoledì possa cambiare idea”, dicono da Palazzo Chigi. Intanto si attende mercoledì ma è difficile che il premier possa cambiare idea: “il governo non ha più agibilità politica” afferma il premier. Mercoledì Mario Draghi prima al Senato poi alla Camera spiegherà perché secondo lui “la maggioranza non c’è più”. Potrebbe verificarsi che faccia un passo indietro e andare al Quirinale o restare in aula ad ascoltare il dibattito. E lì potrebbe prendere atto che non si può più andare avanti a governare. Da qui ... Leggi su 361magazine (Di sabato 16 luglio 2022) Difficile che da qui a mercoledì il premier possa cambiare idea:“è, non si vede come da qui a mercoledì possa cambiare idea”, dicono da Palazzo Chigi“è, non si vede come da qui a mercoledì possa cambiare idea”, dicono da Palazzo Chigi. Intanto si attende mercoledì ma è difficile che il premier possa cambiare idea: “ilnon ha più agibilità politica” afferma il premier. Mercoledìprima al Senato poi alla Camera spiegherà perché secondo lui “la maggioranza non c’è più”. Potrebbe verificarsi che faccia un passo indietro e andare al Quirinale o restare in aula ad ascoltare il dibattito. E lì potrebbe prendere atto che non si può più andare avanti a governare. Da qui ...

Pubblicità

CottarelliCPI : Credo che sarà piuttosto complicato spiegare a osservatori internazionali questa crisi di governo... e forse anche ai cittadini italiani... - CottarelliCPI : Tre crisi di Governo in una sola legislatura. Tutte gestite dal Presidente Mattarella che ancora una volta ha cerca… - fattoquotidiano : Crisi di governo, Bersani: “Responsabilità non sono solo da una parte. Non si può dire ‘M5s indispensabile’ e mette… - mazzarellantoni : RT @FerrariG2: Il Cremlino afferma di non aver responsabilità nella crisi di governo italiana: excusatio non petita accusatio manifesta - _MatteoRuggeri : Crisi di governo: di chi è la colpa o il merito? ?? -