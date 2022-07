Colesterolo alto? Lo rivelano le nostre unghie (Di sabato 16 luglio 2022) Per chi soffre di Colesterolo alto è importante sapere che si tratta di una condizione che causa un accumulo di grasso nelle arterie e ovviamente con una compromissione anche dei vasi sanguigni. Ma entriamo nel dettaglio e cerchiamo di capire come si manifesta il tutto sulle unghie. Purtroppo la patologia del Colesterolo alto ha moltissimi rischi che non vanno sottovalutati, ma vi sono anche molti segnali, un campanello d’allarme molto importante riguarda proprio le nostre mani e i piedi dato che un segnale notevole può spuntare sulle unghie. Il Colesterolo alto causa un accumulo di una sostanza cerosa, chiamata appunto Colesterolo, che si accumula nelle arterie e quindi crea dei danni importanti alla circolazione e al ... Leggi su formatonews (Di sabato 16 luglio 2022) Per chi soffre diè importante sapere che si tratta di una condizione che causa un accumulo di grasso nelle arterie e ovviamente con una compromissione anche dei vasi sanguigni. Ma entriamo nel dettaglio e cerchiamo di capire come si manifesta il tutto sulle. Purtroppo la patologia delha moltissimi rischi che non vanno sottovalutati, ma vi sono anche molti segnali, un campanello d’allarme molto importante riguarda proprio lemani e i piedi dato che un segnale notevole può spuntare sulle. Ilcausa un accumulo di una sostanza cerosa, chiamata appunto, che si accumula nelle arterie e quindi crea dei danni importanti alla circolazione e al ...

