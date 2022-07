Canoa polo femminile, World Games 2022: Italia-USA 12-1. Azzurre in semifinale! (Di sabato 16 luglio 2022) Prosegue il cammino dell’Italia nel torneo di Canoa polo femminile ai World Games 2022, che si stanno tenendo a Birmingham (Alabama, USA): la Nazionale azzurra, dopo aver chiuso in testa a punteggio pieno nella prima fase a gironi, sfrutta il comodo incrocio ai quarti di finale ed annichilisce gli USA per 12-1. Sfida senza storia quella vinta dalle Azzurre ai quarti contro gli USA, quarti nel Girone A a quota zero, con un solo gol fatto e trentuno subiti nella prima fase: l’Italia mette subito le cose in chiaro, scappa nel punteggio e, dopo aver chiuso la prima frazione sul 6-0, domina fino al 12-1 conclusivo. In semifinale le Azzurre domani alle ore 15.55 Italiane attendono la vincitrice di ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) Prosegue il cammino dell’nel torneo diai, che si stanno tenendo a Birmingham (Alabama, USA): la Nazionale azzurra, dopo aver chiuso in testa a punteggio pieno nella prima fase a gironi, sfrutta il comodo incrocio ai quarti di finale ed annichilisce gli USA per 12-1. Sfida senza storia quella vinta dalleai quarti contro gli USA, quarti nel Girone A a quota zero, con un solo gol fatto e trentuno subiti nella prima fase: l’mette subito le cose in chiaro, scappa nel punteggio e, dopo aver chiuso la prima frazione sul 6-0, domina fino al 12-1 conclusivo. In semifinale ledomani alle ore 15.55ne attendono la vincitrice di ...

