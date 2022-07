(Di sabato 16 luglio 2022) Si avvia alla conclusione la competizione nazionale in corso, sia per la categoria maschile che per quella femminile, sui campi dello Sporting Club Tennis Quartu di Cagliari. Sabato assegnati gli scudetti del doppio: oggi spazio alledel singolare

Pubblicità

_Carabinieri_ : Piombino (LI), Campionati Italiani Assoluti , specialità 25 km acque libere: complimenti all'atleta del Centro Spor… - Swim4life_it : Programma Gare e Orari Diretta TV dell'evento valido come qualifica ai Campionati Europei di Roma @FINOfficial_… - tvprato : Le atlete del nuovo sincronizzato della Futura conquistano il secondo posto ai campionati italiani - infoitinterno : Asd Multicar Amarù Vittoria ai campionati Italiani su strada - quotidianodirg : Asd Multicar Amarù #Vittoria ai campionati Italiani su strada: #Ciclismo, campionati Italiani su… -

FIT

...punti "fortemente inquinati" e 2 "legali" sui 4sul lago di Viverone. Questo il responso di Goletta dei Laghi 2022, la campagna estiva di Legambiente in difesa dei bacini lacustri...... portacolori della Polisportiva IntegrAbili ha partecipato, nello scorso weekend del 9 - 10 luglio, alla manifestazione combinata del Campionato Italiano di Società e deiAssoluti ... Campionati Italiani 3ª cat. su SuperTenniX: finali live dalle 16 Le azzurrine hanno battuto al tie break la Turchia nella semifinale degli Europei di categoria centrando la finale. Domani la sfida con la Serbia.Elena Vallortigara regala una splendida finale all’Italia nella seconda giornata dei Mondiali di Atletica 2022. A Eugene, l’azzurra strappa il pass per l’ultimo atto del salto in alto in programma la ...