Allarme di Confindustria | ' Scenario molto incerto' | preoccupa l' inflazione

Pubblicità

moneypuntoit : ?? Emergenza inflazione, Confindustria lancia l'allarme: perché i prezzi resteranno troppo alti a lungo ?? - fran_rom_corr : RT @ilgiornale: L'analisi del centro studi di Confindustria nella settimana della strappo di Conte e della crisi di governo: si preannuncia… - ilgiornale : L'analisi del centro studi di Confindustria nella settimana della strappo di Conte e della crisi di governo: si pre… - VgAdele : @Affaritaliani Per instaurare il NOM ! - paeserealeit : I giornali di Confindustria hanno subito lanciato l'allarme col partito liberale, quello composto da Pd, Centro e F… -

- 'La dinamica del Pil italiano - rileva l'organizzazione che rappresenta le imprese - è l'incerta sintesi di fattori che spingono in direzioni opposte. Al ribasso: i rincari di energia e alimentari, ...Emergenza inflazione,lancia l'Non può non preoccupare il dato sull'inflazione : quella annuale è stimata dall'Istat all'8%. E lo scenario , sottolinea, peggiora ..."La dinamica del Pil italiano - rileva l'organizzazione che rappresenta le imprese - è l'incerta sintesi di fattori che spingono in direzioni opposte. Al ribasso: i rincari di energia e alimentari, i ...Il Centro studi di Confindustria rileva un contesto nazionale caratterizzato da molte incognite, che dipendono da fattori che agiscono in direzioni opposte. Pesano l'aumento dell'inflazione e il confl ...