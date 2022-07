“Alfonso | prendimi al GF Vip” Appello a sorpresa a Signorini | l’ex naufrago vuole entrare nella Casa

(Di sabato 16 luglio 2022) GF Vip 7,delIsola dei Famosi. Il cast ufficiale del reality show dinon è ancora stato svelato e quindi c’è ancora chi spera che possa esserci la possibilità di varcare quella fatidica porta rossa. E ora è spuntato il concorrente dell’ultima edizione del programma condotto da Ilary Blasi, che si è candidato spontaneamente. Le sue sono parole molto eloquenti e che non lasciano spazio ad equivoci: vorrebbepiù spiata d’Italia. GF Vip 7,delIsola dei Famosi ad. Intanto, nelle ultime ore è uscito fuori un nome bomba che sarebbe ormai quasi certo. BlogTivvu ha riportato che, salvo colpi di scena, il concorrente sarebbe ...

Siete curiosi di sapere di chi parliamo È pronto ad entrare nella casa del GF Vip: l'appello adSignorini Mancano ancora diversi mesi all'inizio della settima edizione del GF Vip, eppure c'è ...Antonio Razzi verso il Grande Fratello Vip: "non te ne pentirai" E ancora: Vi piacerebbe vedere Razzi in casa insieme agli altri papabili vipponi, ovvero Antonino Spinalbese, Brenda ... Antonio Razzi verso il GF Vip: "Alfonso prendimi non te ne pentirai"