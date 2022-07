Ultime Notizie – Rifiuti, Arera: “Il metodo tariffario copre circa 50 mln abitanti” (Di venerdì 15 luglio 2022) Arera ha ricevuto circa 5.700 predisposizioni, che rappresentano una popolazione complessiva di circa 49,2 milioni di abitanti (circa l’83% della popolazione nazionale). E’ quanto emerge dalla relazione annuale 2022 di Arera, l’Autorità di regolazione per l’energia e l’ambiente. Con riferimento al 2020, le predisposizioni approvate dall’Autorità riguardano circa 180 ambiti tariffari, interessando 8,7 milioni di abitanti (residenti in 270 Comuni), per le quali è stato approvato un incremento medio delle entrate tariffarie, rispetto al 2019, molto contenuto e pari allo 0,43%. Per quanto concerne il 2021, anno in cui l’attività di approvazione ha seguito nella tempistica le proroghe dei termini per l’approvazione delle tariffe determinate dal protrarsi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 15 luglio 2022)ha ricevuto5.700 predisposizioni, che rappresentano una popolazione complessiva di49,2 milioni dil’83% della popolazione nazionale). E’ quanto emerge dalla relazione annuale 2022 di, l’Autorità di regolazione per l’energia e l’ambiente. Con riferimento al 2020, le predisposizioni approvate dall’Autorità riguardano180 ambiti tariffari, interessando 8,7 milioni di(residenti in 270 Comuni), per le quali è stato approvato un incremento medio delle entrate tariffarie, rispetto al 2019, molto contenuto e pari allo 0,43%. Per quanto concerne il 2021, anno in cui l’attività di approvazione ha seguito nella tempistica le proroghe dei termini per l’approvazione delle tariffe determinate dal protrarsi ...

