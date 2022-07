Ucraina | tentano incursione in consolato russo | denunciati

Pubblicità

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Ucraina, i russi tentano un nuovo attacco all'Isola dei Serpenti #isoladeiserpenti #russi #antonherashchenko #ucraino… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Ucraina, i russi tentano un nuovo attacco all'Isola dei Serpenti #isoladeiserpenti #russi #antonherashchenko #ucraino… - LailaSimoncelli : RT @MediasetTgcom24: Ucraina, i russi tentano un nuovo attacco all'Isola dei Serpenti #isoladeiserpenti #russi #antonherashchenko #ucraino… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Ucraina, i russi tentano un nuovo attacco all'Isola dei Serpenti #isoladeiserpenti #russi #antonherashchenko #ucraino… - MediasetTgcom24 : Ucraina, i russi tentano un nuovo attacco all'Isola dei Serpenti #isoladeiserpenti #russi #antonherashchenko… -

TGCOM

... in zona San Siro, per un qualche tipo di azione dimostrativa contro l'invasione dell'. Quando è scattato l'allarme, sono stati messi in fuga dai militari di guardia. I due sono stati indagati ...L'ex premier ha infatti contestato l'invio di armi inusando gli stessi termini portati in ... Avendo fallito su tutti i fronti nelle posizioni di comando, adesso i grilliniun tardivo ... Ucraina, i russi tentano un nuovo attacco all'Isola dei Serpenti (ANSA) - MILANO, 15 LUG - Hanno tentato di introdursi nel Consolato della Federazione Russa, a Milano, presumibilmente in segno di protesta per l'invasione dell'Ucraina, ma dopo aver scavalcato il ...Il sedicenne Vlad: 'Sono testimone delle torture. Ho pulito pozze di sangue. Mi ha dato speranza aprire le finestre per far respirare i prigionieri' ...