Ucraina: polizia, 'missili russi sul centro di Bakhmut, vittime'

Kiev, 15 lug. (Adnkronos) - Gli occupanti russi hanno lanciato un attacco missilistico nel centro di Bakhmut e ci sarebbero delle vittime. Lo ha riferito la polizia nazionale Ucraina, precisando che "le truppe russe hanno colpito con il sistema di lancio multiplo di razzi Uragan. In precedenza, hanno sparato un razzo sul mercato centrale e altri due in una zona residenziale". Secondo la polizia, il mercato e i negozi sono stati distrutti a seguito dei bombardamenti e le finestre dell'adiacente edificio di cinque piani sono state danneggiate dall'onda d'urto.

