The Rock: “Mia figlia in WWE? Vuole fare da sola, non mi chiede nulla” (Di venerdì 15 luglio 2022) Durante gli ultimi show dal vivo di NXT, la figlia di The Rock, Simone Johnson, ha fatto un promo da heel prendendo di mira Cora Jade e Roxanne Perez. Con lei la WWE ha anche un grande primato, dato che Simone sarà la prima Superstar WWE di quarta generazione. Parlando con ET, The Rock ha parlato proprio di questo argomento, commentando questo primato davvero significativo della figlia. The Great One ha confermato, ovviamente, di essere molto orgoglioso di lei e le ha fatto i complimenti: “È la quarta generazione, ha fatto la storia. Sono molto orgoglioso di lei. È ferocemente indipendente, è molto importante per lei fare la sua strada. Percorrere la sua strada, tracciare il suo sentiero. Non viene spesso a chiedermi qualcosa e questo lo ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 15 luglio 2022) Durante gli ultimi show dal vivo di NXT, ladi The, Simone Johnson, ha fatto un promo da heel prendendo di mira Cora Jade e Roxanne Perez. Con lei laha anche un grande primato, dato che Simone sarà la prima Superstardi quarta generazione. Parlando con ET, Theha parlato proprio di questo argomento, commentando questo primato davvero significativo della. The Great One ha confermato, ovviamente, di essere molto orgoglioso di lei e le ha fatto i complimenti: “È la quarta generazione, ha fatto la storia. Sono molto orgoglioso di lei. È ferocemente indipendente, è molto importante per leila sua strada. Percorrere la sua strada, tracciare il suo sentiero. Non viene spesso armi qualcosa e questo lo ...

Pubblicità

Zona_Wrestling : #WWE The Rock: 'Mia figlia in WWE? Vuole fare da sola, non mi chiede nulla' - - LOQUILLOPANAMA : RT @LOQUILLOPANAMA: Rio de Janeiro #shows 16/07 DJ Corello ( Hotel Wyndham) 17/07 Manger Cadavre ( Rock Beer) 30/07 Carbona Korja Cine Si… - The_Audio_Pimp : AKG C535 EB Austria condenser mic - Fruscio1968 : RT @RadioQuar: L'appuntamento del venerdì sera è con ??MY BITTER SUITE??, selecta di 2 ore con la quale @musicassetta ci accompagna nell'un… - SalvatoreC1970 : RT @RadioQuar: L'appuntamento del venerdì sera è con ??MY BITTER SUITE??, selecta di 2 ore con la quale @musicassetta ci accompagna nell'un… -