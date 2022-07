Si finge l' idraulico e truffa l' anziana

(Di venerdì 15 luglio 2022) Un'ottantenne di Pontedera (in provincia di Pisa) è statata da un falso addetto al servizio idrico che aveva bussato alla porta di casa sua: con la scusa di controllare le tubature, l'ha immobilizzata e le ha portato via denaro e gioielli per un valore di 50mila euro

