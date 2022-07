Serena Mollicone e suo padre Guglielmo non avranno pace, assolti tutti gli imputati (Di venerdì 15 luglio 2022) Un altro duro colpo è stato inferto alla memoria di Serena Mollicone e anche a quella del padre Guglielmo che ha speso la sua vita per far venire a galla la verità sull’omicidio di sua figlia. Dopo circa dieci ore di camera di consiglio, i giudici hanno fatto cadere le accuse per gli imputati assolvendoli per insufficienza di prove. Marco Mottola, il padre Franco ex maresciallo dei carabinieri e la moglie Anna Maria sono stati assolti così come Vincenzo Quatrale, accusato di concorso esterno in omicidio, e Francesco Suprano a cui era contestato il favoreggiamento. Dopo 21 anni Serena Mollicone e suo padre Guglielmo non hanno ottenuto giustizia e forse non avranno mai ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 15 luglio 2022) Un altro duro colpo è stato inferto alla memoria die anche a quella delche ha speso la sua vita per far venire a galla la verità sull’omicidio di sua figlia. Dopo circa dieci ore di camera di consiglio, i giudici hanno fatto cadere le accuse per gliassolvendoli per insufficienza di prove. Marco Mottola, ilFranco ex maresciallo dei carabinieri e la moglie Anna Maria sono staticosì come Vincenzo Quatrale, accusato di concorso esterno in omicidio, e Francesco Suprano a cui era contestato il favoreggiamento. Dopo 21 annie suonon hanno ottenuto giustizia e forse nonmai ...

