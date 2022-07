(Di venerdì 15 luglio 2022) È arrivato il momento Siamo alla metà di luglio, sono passati quindici giorni dalla scadenza dei contratti di Lorenzoe Driescon il. Il primo ha accettato l’offerta di Toronto, franchigia MLS, e si è già trasferito in Canada. Il secondo è ufficialmente svincolato, anche se alcuni esperti di mercato sostengono che ci sia ancora la possibilità che rinnovi il suo contratto e quindi possa tornare a vestire la maglia del. La realtà del momento, però, dice cheè un giocatore che non ha più alcun legame con la sua vecchia società. E che lo staff tecnico del, a Dimaro, sta preparando la nuova stagionedi lui. Insomma, è arrivato il momento di iniziare a pensare al...

napolista : Senza Insigne e Mertens, il Napoli è finalmente libero di essere diverso Le loro caratteristiche e il loro peso ob… - pinocerullo : @Chiariello_CS Forse non ci siamo capiti, il problema non è aver perso calciatori ultratrentenni . Il problema sta'… - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli #Calcio Napoli, Di Lorenzo diventa capitano senza Insigne, Koulibaly e Mertens… - salvatorino860 : @sscnapoli SARÀ PIÙ BELLO SENZA INSIGNE ?????? - WonderCips : Ad oggi la situazione #Napoli è impietosa: fuori Insigne, Koulibaly e Mertens Dentro scommesse senza esperienza in… -

