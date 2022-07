Roma | CdS | “Zaniolo ancora nel cuore dei giallorossi”

Leggi su seriea24

(Di venerdì 15 luglio 2022), CDS- Come riporta il CdS oggi laha davvero ritrovatonel ritiro giallorosso tanti elogi e un clima disteso. Ad oggi non è scontata la permanenza di, ma il suo comportamento in campo è davvero da prendere da esempio. “protagonista. Nella partitella in famiglia di ieri mattina, conclusa 5-4 per i rossi, Nicolò ha fatto la parte del leone con tre gol che hanno messo al sicuro la vittoria per la sua squadra. A segno tra gli altri anche Pellegrini ed El Shaarawy. L’attaccante si è mosso bene, molto attivo, in buone condizioni fisiche.torna al centro della. «Grande Nicolò, grande Nicolò!», ha urlato Mourinho quando l’azzurro ha inventato un cambio di gioco al volo che ha spiazzato la difesa ...