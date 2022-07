Omicidio Serena Mollicone, Mottola: "È emersa la verità, innocenti" (Di venerdì 15 luglio 2022) commenta 'Oggi è emersa la verità, lo abbiamo sempre detto che eravamo innocenti'. Lo hanno dichiarato Franco e Marco Mottola, accusati dell'Omicidio di Serena Mollicone, commentando la decisione ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 15 luglio 2022) commenta 'Oggi èla, lo abbiamo sempre detto che eravamo'. Lo hanno dichiarato Franco e Marco, accusati dell'di, commentando la decisione ...

Pubblicità

RaiNews : Attesa in serata la #sentenza del processo per l' #omicidio di #SerenaMollicone, la 18enne di #Arce uccisa 21 anni… - fanpage : ULTIM'ORA La Corte d’Appello ha assolto Franco Mottola e il figlio Marco, accusati dell’omicidio di Serena… - repubblica : Omicidio Serena Mollicone, assolti i coniugi Mottola e il figlio a 20 anni dal delitto. In aula il grido: 'Vergogna' - annamar74648224 : RT @AGTW_it: Valerio e Marina #Vannini, i genitori di Marco Vannini, il giovane ucciso a Ladispoli nel maggio 2015, sono in tribunale a Cas… - horottoilvetro : RT @Agenzia_Ansa: L'omicidio di #SerenaMollicone: i giudici, dopo una camera di consiglio fiume durata quasi 9 ore, hanno fatto cadere le a… -