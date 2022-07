Napoli non dimentica: striscione contro De Laurentiis al rione Sanità – FOTO (Di venerdì 15 luglio 2022) Il presidente Aurelio De Laurentiis è arrivato a Dimaro nella tarda serata di ieri, il patron azzurro non ha assistito alla prima amichevole del Napoli. Si temeva per il suo arrivo, allertate le forze dell’ordine per una possibile contestazioni dopo la cessione di Koulibaly, seguita ai mancati rinnovi di Insigne, Ospina e Mertens. In questo momento l’indice di popolarità di De Laurentiis è il più basso di sempre, con l’hashtag A16 diventato oramai virale tra i tifosi. Lo dimostra anche lo striscione contro De Laurentiis apparso al rione Sanità di Napoli, firmato da Anima Azzurra con Giuseppe Lanzetta. “2004 fiutato l’affare nasce l’azienda familiare, ostaggi di un pezzente non vinceremo mai niente” viene scritto sullo ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 15 luglio 2022) Il presidente Aurelio Deè arrivato a Dimaro nella tarda serata di ieri, il patron azzurro non ha assistito alla prima amichevole del. Si temeva per il suo arrivo, allertate le forze dell’ordine per una possibile contestazioni dopo la cessione di Koulibaly, seguita ai mancati rinnovi di Insigne, Ospina e Mertens. In questo momento l’indice di popolarità di Deè il più basso di sempre, con l’hashtag A16 diventato oramai virale tra i tifosi. Lo dimostra anche loDeapparso aldi, firmato da Anima Azzurra con Giuseppe Lanzetta. “2004 fiutato l’affare nasce l’azienda familiare, ostaggi di un pezzente non vinceremo mai niente” viene scritto sullo ...

Pubblicità

sscnapoli : Termina 10-0 la prima amichevole stagionale degli azzurri a #Dimaro22 ? ?? - sscnapoli : ?? ?? ?? | MATCHDAY ?? Live su Facebook! Napoli - Anaune Val di Non | Centro Sportivo Dimaro | 18:00 CEST ??… - AlfredoPedulla : #Napoli, la lista per il dopo #KK è quella anticipata martedì sera: prima fila #Kim e non #Acerbi che anche in ques… - luisa_pacelli : RT @sruotolo1: #camorra #beniconfiscati Prima la richiesta di pizzo, poi il tentativo di entrare nel bene e infine gli uomini del clan si s… - napolipiucom : Napoli non dimentica: striscione contro De Laurentiis al rione Sanità - FOTO #napoli #ForzaNapoliSempre… -