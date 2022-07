LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Gianmarco Tamberi a un passo dall’eliminazione (Di venerdì 15 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.34: McEwen supera 2.28 al terzo tentativo 20.33: Kapitolnik supera 2.28 al secondo tentativo 20.32: Niente da fare per Marco Fassinotti. Sbagliato anche il terzo tentativo e arriva l’eliminazione 20.31: Eliminato Carmoy 20.28: Secondo errore anche per Tamberi e adesso gli azzurri sono ad un passo dall’eliminazione 20.28: Secondo errore a 2.28 per Fassinotti 20.27: 2.28 superato al secondo tentativo da Harrison 20.26: Il cubano Zayas supera 2.28 al primo tentativo 20.25: Barshim supera 2.28 al primo tentativo 20.23: Errore per Fassinotti a 2.28 20.23: Anche Protsenko e Shinno superano 2.28 al primo tentativo 20.20 Woo e Lovett superano 2.28 al primo tentativo 20.19: Peccato! Tamberi sfiora l’asticella che stavolta cade a 2.28. Era importante ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.34: McEwen supera 2.28 al terzo tentativo 20.33: Kapitolnik supera 2.28 al secondo tentativo 20.32: Niente da fare per Marco Fassinotti. Sbagliato anche il terzo tentativo e arriva l’eliminazione 20.31: Eliminato Carmoy 20.28: Secondo errore anche pere adesso gli azzurri sono ad un20.28: Secondo errore a 2.28 per Fassinotti 20.27: 2.28 superato al secondo tentativo da Harrison 20.26: Il cubano Zayas supera 2.28 al primo tentativo 20.25: Barshim supera 2.28 al primo tentativo 20.23: Errore per Fassinotti a 2.28 20.23: Anche Protsenko e Shinno superano 2.28 al primo tentativo 20.20 Woo e Lovett superano 2.28 al primo tentativo 20.19: Peccato!sfiora l’asticella che stavolta cade a 2.28. Era importante ...

