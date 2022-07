Joe Biden non ha letto accidentalmente dal teleprompter «fine della citazione» e «ripeti la frase» (Di venerdì 15 luglio 2022) L’8 luglio 2022 su Facebook è stato pubblicato un video di 30 secondi, che mostra uno spezzone del discorso con cui lo stesso giorno il presidente degli Stati Uniti Joe Biden aveva annunciato la firma di un ordine esecutivo a protezione dell’accesso ai servizi di assistenza sanitaria riproduttiva. Il provvedimento risponde alla sentenza della Corte Suprema, che il 24 giugno 2022 aveva ribaltato Roe v. Wade, la sentenza che dal 1973 garantiva la tutela costituzionale dei diritti all’aborto. Secondo il post oggetto della nostra verifica, durante il discorso Biden avrebbe accidentalmente letto alcuni suggerimenti inseriti sul teleprompter (il cosiddetto gobbo elettronico, suggeritore utilizzato, tra gli altri, anche da attori o presentatori durante i programmi ... Leggi su facta.news (Di venerdì 15 luglio 2022) L’8 luglio 2022 su Facebook è stato pubblicato un video di 30 secondi, che mostra uno spezzone del discorso con cui lo stesso giorno il presidente degli Stati Uniti Joeaveva annunciato la firma di un ordine esecutivo a protezione dell’accesso ai servizi di assistenza sanitaria riproduttiva. Il provvedimento risponde alla sentenzaCorte Suprema, che il 24 giugno 2022 aveva ribaltato Roe v. Wade, la sentenza che dal 1973 garantiva la tutela costituzionale dei diritti all’aborto. Secondo il post oggettonostra verifica, durante il discorsoavrebbealcuni suggerimenti inseriti sul(il cosiddetto gobbo elettronico, suggeritore utilizzato, tra gli altri, anche da attori o presentatori durante i programmi ...

