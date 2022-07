Pubblicità

glooit : Il Como sogna il colpo Fabregas leggi su Gloo -

Ilcon il colpo Cesc Fabregas. Il nome dell'ex centrocampista, tra le altre, di Barcellona e Chelsea è stato avvicinato al club lariano nelle ultime ore, con una voce di mercato che ha già ...Commenta per primo Come un fulmine a ciel sereno, è arrivato il colpo Fabregas per il. I lombardi aspettano il sì del campione spagnolo ma non si limitano a quello. La proprietà ...porta si...Il Como sogna con il colpo Cesc Fabregas. Il nome dell'ex centrocampista, tra le altre, di Barcellona e Chelsea è stato avvicinato al club lariano nelle ultime ore, con una voce di mercato che ha già ...Gli azzurri sognano il passaggio in Serie A e per raggiungere il traguardo stanno per ingaggiare una stella. Il centrocampista spagnolo a sorpresa ha accettato la corte dei fratelli indonesiani Robert ...