Governo, quanto guadagna Mario Draghi? Le cifre (Di venerdì 15 luglio 2022) Ecco le cifre guadagnate dal Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi nell’esercizio delle sue funzioni pubbliche Il 13 febbraio 2021 Mario Draghi è divenuto Presidente del Consiglio dei Ministri su incarico del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Molti si chiedono quanto guadagna a quanto ammonta il suo patrimonio. Un dato importante da sottolineare è L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 15 luglio 2022) Ecco lete dal Presidente del Consiglio dei Ministrinell’esercizio delle sue funzioni pubbliche Il 13 febbraio 2021è divenuto Presidente del Consiglio dei Ministri su incarico del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Molti si chiedonoammonta il suo patrimonio. Un dato importante da sottolineare è L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

borghi_claudio : @TheForgottenM13 @megliobarbari Oh te ne sei accorto che noi nel governo non eravamo previsti? Quanto al 'contare m… - Agenzia_Ansa : Il premier Mario Draghi, secondo quanto si apprende dopo l'incontro con il capo dello Stato Sergio Mattarella che s… - Agenzia_Ansa : Il M5s va verso la decisione di non votare, con uscita dall'Aula, domani al Senato sulla questione di fiducia posta… - INYOUREYESZ4YN : nella mia testa tutte le opzioni sono un disastro nel senso: #Draghi mercoledì alle #camere sicuramente non sarà so… - Ulisse0672 : #Draghi Si agita FdI, e nè Lega nè FI vogliono lasciare che il M5S torni all'opposizione. Aldilà delle frasi fat… -