Governo, Di Maio: “Se da mercoledì andiamo in ordinaria amministrazione non possiamo fare più niente” (Di venerdì 15 luglio 2022) “Il partito di Conte ha deciso di non votare la fiducia, non è facile ricomporre questa maggioranza, servirebbe un atto di maturità. Il Movimento 5 Stelle è ormai il partito di Conte”, così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a margine di un’iniziativa a Caserta. Di Maio poi continua: “Se da mercoledì andiamo in ordinaria amministrazione non possiamo fare più nulla di quello che serve per superare la crisi economica”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) “Il partito di Conte ha deciso di non votare la fiducia, non è facile ricomporre questa maggioranza, servirebbe un atto di maturità. Il Movimento 5 Stelle è ormai il partito di Conte”, così il ministro degli Esteri Luigi Dia margine di un’iniziativa a Caserta. Dipoi continua: “Se dainnonpiù nulla di quello che serve per superare la crisi economica”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

