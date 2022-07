Faida di camorra a Pozzuoli | quattro ergastoli annullati | processo da rifare dopo 25 anni

Pubblicità

Pozzuoli . La prima sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato, con rinvio, gli ergastoli inflitti nei confronti di quattro elementi di spicco dellaflegrea per il duplice omicidio di Domenico Sebastiano e di Salvatore Bellofiore , assassinati nel rione Toiano di Pozzuoli (Napoli), nel 1997. La massima pena era stata comminata a Salvatore ...Venticinque anni dopo, il colpo di scena arriva in Cassazione: la suprema corte ha infatti annullato gli ergastoli che erano stati comminati a carico di alcuni presunti esponenti dellaflegrea . In sintesi, la Cassazione ha annullato gli ergastoli maturati in primo e secondo grado per Salvatore Cerrone, Gaetano Beneduce, Nicola Palumbo e Gennaro Longobardi , ritenuti ... Faida tra clan della Camorra a Napoli, 29 arresti Tra i reati contestati figura anche una 'stesa' commessa in danno di un autolavaggio in via Padula e il tentato omicidio di Franesco Divano, avvenuto a luglio 2021. I proventi delle attività illecite ...«Ci prendiamo tutta la zona, Pianura è solo nostra». Con le buone, ma soprattutto con le cattive, il gruppo camorristico capeggiato dal “triumvirato” formato da ...