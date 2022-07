Debito pubblico in calo a maggio (Di venerdì 15 luglio 2022) A maggio il Debito delle Amministrazioni pubbliche è diminuito di 3,3 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 2.755,6 miliardi. È quanto emerge dai dati forniti dalla Banca d'Italia, ... Leggi su ladiscussione (Di venerdì 15 luglio 2022) Aildelle Amministrazioni pubbliche è diminuito di 3,3 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 2.755,6 miliardi. È quanto emerge dai dati forniti dalla Banca d'Italia, ...

Pubblicità

mimmoalba1 : RT @LeonardoPanetta: La Germania ha un problema d’inflazione. L’Italia di debito pubblico. La Bce o si occupa dell’inflazione o del debito… - Clemf71 : RT @Lukyluke311: 'Disoccupazione di massa, salari in calo, povertà record, centinaia di migliaia di PMI in bancarotta, inflazione alle stel… - grazieALcaxxo2 : RT @DanieleTrabucc3: Il tanto decantato PNRR è solo debito pubblico. Subito #Italexit - gargalupo : RT @RSInews: 'La 'bomba italiana' - Per le Figaro l'Italia 'non può permettersi il lusso di una crisi politica' fra un 'debito pubblico di… - CanforiSergio : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Nessuno di questi ha un debito pubblico grande come una montagna e i creditori alle… -