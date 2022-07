Da Bucha alla Cgil, il principio di realtà chiama Draghi ai suoi doveri (Di venerdì 15 luglio 2022) Il problema è più grande di Conte. È grande come l’Italia. I tempi supplementari concessi da Mattarella squadernano la vera posta in gioco della crisi: la tutela dell'interesse nazionale e della collocazione internazionale Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 15 luglio 2022) Il problema è più grande di Conte. È grande come l’Italia. I tempi supplementari concessi da Mattarella squadernano la vera posta in gioco della crisi: la tutela dell'interesse nazionale e della collocazione internazionale

