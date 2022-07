Crisi di governo, Mattarella rinvia Draghi alle Camere. (Di venerdì 15 luglio 2022) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha respinto le dimissioni del premier Mario Draghi e ha invitato il Presidente del Consiglio a presentarsi al Parlamento. La scelta di Mattarella - si ... Leggi su gazzettadiavellino (Di venerdì 15 luglio 2022) Il presidente della Repubblica, Sergioha respinto le dimissioni del premier Marioe ha invitato il Presidente del Consiglio a presentarsi al Parlamento. La scelta di- si ...

Pubblicità

CottarelliCPI : Credo che sarà piuttosto complicato spiegare a osservatori internazionali questa crisi di governo... e forse anche ai cittadini italiani... - davidefaraone : La cacciata di Johnson (non mi è simpatico), la sconfitta di Macron e infine la crisi del governo Draghi. Tre vitto… - CottarelliCPI : Notizia di oggi: l’inflazione a giugno negli US sale al 9,1%. In Europa siamo vicini (8,6%). Euro debole (parità co… - Side73Dark : RT @durezzadelviver: Sono necessarie misure di contenimento della domanda subito, altrimenti il governo tedesco non riuscirà a riempire gli… - mannitwitt : Lo scontro in Consiglio dei ministri, l’asse con il Colle, l’operazione Svuotamento: il backstage della crisi… -