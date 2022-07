Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sull'isolamento dei casi Covid positivi 'restano le regole vigenti'. Lo precisa il ministero della Salute sottoline… - eziomauro : Quarantena Covid: addio ai sette giorni di isolamento - la Repubblica - NicolaPorro : ?? Fermi tutti: forse qualcosa si sta muovendo? ???? #Covid #quarantena #isolamento - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Sull'isolamento dei casi Covid positivi 'restano le regole vigenti'. Lo precisa il ministero della Salute sottolineando c… - Adnkronos : #Covid e #isolamento positivi, ministero: 'Restano regole vigenti'. #coronavirus. -

Sull'dei casipositivi 'restano le regole vigenti', precisa il ministero della Salute sottolineando che non c'è 'nessun cambiamento in vista in merito all'. Come sempre si ...Sull'dei casipositivi "restano le regole vigenti" . Lo precisa il ministero della Salute sottolineando che non c'è "nessun cambiamento in vista in merito all'. Come sempre ...(Teleborsa) - In Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati 96.384 i nuovi contagi da Covid (ieri erano stati 107.122) e 134 morti, in crescita rispetto alle 105 di ieri. Sono stati eseguiti in tut ...Sull'isolamento dei casi Covid positivi "restano le regole vigenti". Lo precisa il ministero della Salute sottolineando che non c'è "nessun cambiamento in vista in merito all'isolamento. Come sempre s ...