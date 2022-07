“Cosa ho dovuto subire”. Ida Platano ancora contro Riccardo Guarnieri: il suo gesto è molto chiaro (Di venerdì 15 luglio 2022) Ida Platano, gesto per Riccardo Guarnieri secondo molti suoi fan. Non è stata diretta ed esplicita, ma tutti hanno compreso che potesse essere indirizzato proprio al suo ex un comportamento avuto nelle scorse ore. Nonostante Uomini e Donne sia fermo per la pausa estiva, le vicissitudini legate ai volti del programma sono sempre di attualità e il pubblico cerca sempre di captare qualCosa di interessante. Cosa che è accaduta proprio con la dama, che non sappiamo se vorrà fare alcune precisazioni. Ida Platano, gesto per Riccardo Guarnieri? Così sembrerebbe, stando ai suoi seguaci e alla pagina La Nostra Tv. Intanto, Ida o Gemma Galgani potrebbero essere concorrenti de La Talpa, che tornerà in onda nel 2023 dopo tanti ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 15 luglio 2022) Idapersecondo molti suoi fan. Non è stata diretta ed esplicita, ma tutti hanno compreso che potesse essere indirizzato proprio al suo ex un comportamento avuto nelle scorse ore. Nonostante Uomini e Donne sia fermo per la pausa estiva, le vicissitudini legate ai volti del programma sono sempre di attualità e il pubblico cerca sempre di captare qualdi interessante.che è accaduta proprio con la dama, che non sappiamo se vorrà fare alcune precisazioni. Idaper? Così sembrerebbe, stando ai suoi seguaci e alla pagina La Nostra Tv. Intanto, Ida o Gemma Galgani potrebbero essere concorrenti de La Talpa, che tornerà in onda nel 2023 dopo tanti ...

Pubblicità

borghi_claudio : Ho dovuto pure rispondere a @iacopo_melio che in un post assai sgradevole ?? - nonsonomaky : -grande esempio da seguire. Molti pensano che non abbia dovuto passare chissà cosa, ma secondo me trovare la propri… - enorazza : @unmagroio Così come scoprire che la 'Pizia' la famosa veggente del mondo greco antico, guarda caso si stonava con… - CanvasofVante : quest’altra poi che ha voluto le spedissi una raccomandata in Cina senza darmi il cognome -si è letteralmente rifiu… - dl1248 : Ma il “preoccupato stupore” di Gentiloni, esattamente, a cosa sarebbe dovuto? -