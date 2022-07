Camion si rovescia a Calcinaia | paura alla rotatoria - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

Naz_Pontedera : Camion si rovescia a Calcinaia, paura alla rotatoria - SettenewsWeb : E' successo questa mattina, mercoledì 13 luglio, all'alba, lungo la SP 114 a Cisliano, nell'hinterland Ovest di Mil… - Trentin0 : Si rovescia un camion sulla Valsugana, traffico bloccato. E' accaduto a San Cristoforo. -

LA NAZIONE

Probabilmente ilha preso in maniera troppo veloce la curva e appunto si è adagiato su un fianco. Si tratta di un pesante mezzo che ha perso anche parte del carico nell'incidente. E' accaduto ...Lungo la Flaminia, all'altezza dello svincolo per la superstrada Foligno - Civitanova, un furgoncino e unsi sono scontrati. Il Doblò si è ribaltato. Soccorsi in azione, ma la conducente del ... Camion si rovescia a Calcinaia, paura alla rotatoria Calcinaia (Pisa), 15 luglio 2022 - Paura a Calcinaia, nella zona di Montecchio, per un grosso camion che si è rovesciato su un fianco. E' accaduto nei pressi di una rotatoria. Probabilmente il camion ...Stasera, intorno alle 18:30, due squadre dei vigili del fuoco del Distaccamento di Penne e del Comando di Teramo, competente per territorio, con cinque mezzi operativi, hanno effettuato un intervento ...