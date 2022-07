Bayern Lewandowski, titoli di coda per il polacco: Barcellona sempre più vicino (Di venerdì 15 luglio 2022) Robert Lewandowski è ormai ai titoli di coda con il Bayern Monaco: il polacco non andrà in ritiro negli Usa, nel weekend il Barcellona pronto all’affondo decisivo Robert Lewandowski è ormai ai titoli di coda con il Bayern Monaco: il polacco non andrà in ritiro negli Usa, nel weekend il Barcellona pronto all’affondo decisivo. Secondo quanto riferito da Sky Sport Deutschland, l’attaccante che negli ultimi giorni è arrivato in ritardo agli allenamenti, potrebbe nel weekend diventare un giocatore blaugrana. Le parti sono in continuo contatto e anche l’agente del calciatore sarebbe sceso in campo per favorire l’accordo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 luglio 2022) Robertè ormai aidicon ilMonaco: ilnon andrà in ritiro negli Usa, nel weekend ilpronto all’affondo decisivo Robertè ormai aidicon ilMonaco: ilnon andrà in ritiro negli Usa, nel weekend ilpronto all’affondo decisivo. Secondo quanto riferito da Sky Sport Deutschland, l’attaccante che negli ultimi giorni è arrivato in ritardo agli allenamenti, potrebbe nel weekend diventare un giocatore blaugrana. Le parti sono in continuo contatto e anche l’agente del calciatore sarebbe sceso in campo per favorire l’accordo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

STnews365 : Bayern, Lewandowski rifiuta PSG e Chelsea: vuole solo il Barcellona. Il centravanti polacco si allena al Bayern ma… - YBah96 : RT @TuttoMercatoWeb: Lewandowski non partirà col Bayern per gli USA. Il Barcellona punta a chiudere nel weekend - marcullo02 : RT @TuttoMercatoWeb: Lewandowski non partirà col Bayern per gli USA. Il Barcellona punta a chiudere nel weekend - TuttoMercatoWeb : Lewandowski non partirà col Bayern per gli USA. Il Barcellona punta a chiudere nel weekend - alessita_1994 : RT @NMercato24: C'è ottimismo per un accordo tra Bayern Monaco e Barcellona per Lewandowski. #Calciomercato #15luglio -