Ascolti TV 14 luglio 2022, ecco il programma che ieri sera ha fatto più ascolti (Di venerdì 15 luglio 2022) Vi state chiedendo quale è stato il programma televisivo più visto di ieri, giovedì 14 luglio 2022? Sui canali Rai, ieri sera, sono andati in onda Don Matteo (Rai 1), Tim Summer Hits (Rai 2), La croce e la svastica (Rai 3) mentre Mediaset ci ha fatto compagnia con Scherzi a parte (Canale 5), FBI: Most Wanted (Italia 1) e Zona Bianca (Rete 4). Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la giornata di ieri. ascolti tv di ieri sera Curiosi di sapere i dati Auditel di ieri? Beh, la prima serata è sicuramente la fascia più combattuta e spesso ci sono strategie sul palinsesto. Vediamo quindi chi ha vinto gli ascolti tv ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 15 luglio 2022) Vi state chiedendo quale è stato iltelevisivo più visto di, giovedì 14? Sui canali Rai,, sono andati in onda Don Matteo (Rai 1), Tim Summer Hits (Rai 2), La croce e la svastica (Rai 3) mentre Mediaset ci hacompagnia con Scherzi a parte (Canale 5), FBI: Most Wanted (Italia 1) e Zona Bianca (Rete 4). Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la giornata ditv diCuriosi di sapere i dati Auditel di? Beh, la primata è sicuramente la fascia più combattuta e spesso ci sono strategie sul palinsesto. Vediamo quindi chi ha vinto glitv ...

Pubblicità

CorriereCitta : #AscoltiTv giovedì 14 luglio 2022: Don Matteo, Tim Summer Hits, Scherzi a parte, FBI, dati Auditel e share - infoitcultura : Ascolti tv 13 luglio 2022 analisi: Angela stacca Sciarelli e la fiction greca di Canale5. Bene i pompieri di Italia… - SpazioWrestling : AEW: Fyter Fest non basta, ascolti ancora in leggero ribasso per Dynamite (13 luglio) #AEW #Dynamite - ParliamoDiNews : Ascolti Tv in Europa, mercoledì 13 luglio 2022 - - infoitcultura : Ascolti tv 13 luglio 2022: SuperQuark batte la serie Tv di Canale 5 -