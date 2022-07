Adesso a Termini anche i cannibali: immigrato stacca il dito a morsi a negoziante (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug — Si susseguono senza sosta gli episodi da film horror nell’accogliente zona della Stazione Termini, a Roma: l’ultimo in ordine cronologico è avvenuto in via Giolitti, dove un immigrato ha aggredito la titolare di un negozio per rapinarla, arrivando a staccarle un dito a morsi. Poi si è dileguato, seminando le forze dell’ordine, che lo hanno rintracciato e arrestato alcune ore dopo. Lo riferisce Il Messaggero. immigrato stacca dito a morsi a proprietaria di minimarket L’episodio, una vera e propria scena da zoo, è accaduto la sera di tre giorni fa, intorno alle 21.15. La vittima, una bengalese di 39 anni che gestisce un minimarket affacciato su via Giolitti, ha reagito al tentativo di rapina cercando di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug — Si susseguono senza sosta gli episodi da film horror nell’accogliente zona della Stazione, a Roma: l’ultimo in ordine cronologico è avvenuto in via Giolitti, dove unha aggrela titolare di un negozio per rapinarla, arrivando arle un. Poi si è dileguato, seminando le forze dell’ordine, che lo hanno rintracciato e arrestato alcune ore dopo. Lo riferisce Il Messaggero.a proprietaria di minimarket L’episodio, una vera e propria scena da zoo, è accaduto la sera di tre giorni fa, intorno alle 21.15. La vittima, una bengalese di 39 anni che gestisce un minimarket affacciato su via Giolitti, ha reagito al tentativo di rapina cercando di ...

