Vagnati arriva in ritiro Torino, colloquio con Bremer (Di giovedì 14 luglio 2022) Il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, ha raggiunto la località di Bad Leonfelden, in Austria, sede del ritiro della squadra di Ivan Juric. Al termine dell'allenamento, l'uomo mercato ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 14 luglio 2022) Il direttore tecnico del, Davide, ha raggiunto la località di Bad Leonfelden, in Austria, sede deldella squadra di Ivan Juric. Al termine dell'allenamento, l'uomo mercato ...

Vagnati arriva in ritiro Torino, colloquio con Bremer Le trattative stanno entrando nel vivo, la presenza di Vagnati in ritiro va in questa direzione. Intanto, domani la squadra sarà impegnata nel primo test della nuova stagione: alle 14.30, a Bad ...