Ultim’ora da Sky: “Kim Min-Jae ha una priorità”, l’annuncio sulla trattativa con il Napoli (Di giovedì 14 luglio 2022) Il Napoli è sempre più vicino a Kim Min-jae. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito, ci sono stati dei contatti positivi tra la società azzurra ed il Fenerbahce per portare al termine la trattativa. La dirigenza, infatti, sta cercando di sbaragliare la concorrenza del Rennes, che si era mosso già in anticipo per il centrale. La priorità del giocatore è di vestire la maglia azzurra, ma mancano ancora alcuni dettagli con la squadra turca per chiudere. Si cerca, infatti, di abbassare la clausola di 20 milioni di euro. (Getty Images)Vicina l’intesa con Kim A svelare le cifre del contratto è il portale TMW: la chiusura con il giocatore sarebbe vicina sulla base di un contratto da 2,5 milioni a stagione. Si sta ancora discutendo sulla durata, che dovrebbe essere o di 4 o di 5 ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 14 luglio 2022) Ilè sempre più vicino a Kim Min-jae. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito, ci sono stati dei contatti positivi tra la società azzurra ed il Fenerbahce per portare al termine la. La dirigenza, infatti, sta cercando di sbaragliare la concorrenza del Rennes, che si era mosso già in anticipo per il centrale. Ladel giocatore è di vestire la maglia azzurra, ma mancano ancora alcuni dettagli con la squadra turca per chiudere. Si cerca, infatti, di abbassare la clausola di 20 milioni di euro. (Getty Images)Vicina l’intesa con Kim A svelare le cifre del contratto è il portale TMW: la chiusura con il giocatore sarebbe vicinabase di un contratto da 2,5 milioni a stagione. Si sta ancora discutendodurata, che dovrebbe essere o di 4 o di 5 ...

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS, POGBA È ATTERRATO A TORINO TRA POCO LE IMMAGINI LIVE SU SKY SPORT 24 #SkySport #SkyCalciomercato #Juve #Pogba - infoitsport : Calciomercato Juventus, ultim’ora Sky: cessione immediata e “acconto” per il bomber - interinside1908 : ULTIM’ORA SKY SPORT - Passi avanti con il #Torino per #Bremer: l’#Inter potrebbe chiudere già all’inizio della pro… - Roberta_Siro : RT @NonSoloJuve: ULTIM’ORA ??”inter, proseguono contatti per Bremer. Si lavora per arrivare alla chiusura nei prossimi giorni.” [Sky] - germanocassese : RT @NonSoloJuve: ULTIM’ORA ??”inter, proseguono contatti per Bremer. Si lavora per arrivare alla chiusura nei prossimi giorni.” [Sky] -

Calciomercato Juventus, ultim'ora Sky: cessione immediata e 'acconto' per il bomber Calciomercato Juventus, il bianconero in prestito al Bologna e ciò potrebbe far presagire ad uno sconto per il bomber. Il Bologna prende in prestito Cambiaso dalla Juventus, il giovane neo arrivato è ... Koulibaly in partenza da Milano verso Londra per firmare con il Chelsea - Arriva l'annuncio di Sky Sport che rivela dei contratti scambiati tra le parti e le visite mediche del giocatore che ci saranno domani. Ecco quanto riferito in particolare dal collega Gianluca Di ... Calciomercato Juventus, il bianconero in prestito al Bologna e ciò potrebbe far presagire ad uno sconto per il bomber. Il Bologna prende in prestito Cambiaso dalla Juventus, il giovane neo arrivato è ...Arriva l'annuncio diSport che rivela dei contratti scambiati tra le parti e le visite mediche del giocatore che ci saranno domani. Ecco quanto riferito in particolare dal collega Gianluca Di ...