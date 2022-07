Ultime Notizie – Sri Lanka, proteste continuano: un morto e 42 feriti (Di giovedì 14 luglio 2022) Non si fermano le proteste nello Sri Lanka dove il premier Ranil Wickremesinghe ha chiesto all’esercito di fare “tutto quello che è necessario per ristabilire l’ordine” dopo che i dimostranti hanno di nuovo fatto irruzione nel suo ufficio, occupandolo. Il bilancio – secondo la polizia – è di almeno 42 feriti. La folla sarebbe rimasta nella zona del Parlamento fino a notte fonda, nonostante il coprifuoco in vigore fino alle prime ore di questa mattina. Il Guardian scrive anche della morte di un manifestante 26enne che era stato ricoverato per problemi respiratori a causa dell’uso di lacrimogeni da parte delle forze di sicurezza. Le nuove proteste sono esplose dopo che Wickremesinghe è stato nominato presidente ad interim dal presidente Gotabaya Rajapaksa, che ha lasciato il Paese. Lo Sri Lanka versa ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 14 luglio 2022) Non si fermano lenello Sridove il premier Ranil Wickremesinghe ha chiesto all’esercito di fare “tutto quello che è necessario per ristabilire l’ordine” dopo che i dimostranti hanno di nuovo fatto irruzione nel suo ufficio, occupandolo. Il bilancio – secondo la polizia – è di almeno 42. La folla sarebbe rimasta nella zona del Parlamento fino a notte fonda, nonostante il coprifuoco in vigore fino alle prime ore di questa mattina. Il Guardian scrive anche della morte di un manifestante 26enne che era stato ricoverato per problemi respiratori a causa dell’uso di lacrimogeni da parte delle forze di sicurezza. Le nuovesono esplose dopo che Wickremesinghe è stato nominato presidente ad interim dal presidente Gotabaya Rajapaksa, che ha lasciato il Paese. Lo Sriversa ...

