Traffico Roma del 14-07-2022 ore 09 | 30

(Di giovedì 14 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverdementre Valentina alla redazione critica la situazione nel quadrante ovest a causa di un grave incidente avvenuto sull’Aurelia all’altezza di via Alberico gentili Aurelia è chiusa in questione del centro per cui tutto ilproveniente dal raccordo deviato in via di Acquafredda inevitabili le ripercussioni con le code registrate sull’Aurelia a partire da Malagrotta code che poi andiamo in via Nazareth è lungo via di Boccea in via Gregorio XI e ci sono difficoltà anche sulla circonvallazione Cornelia in Piazza Irnerio è lungo via Aurelia Antica altro incidente via di Torre Rossa all’altezza di Villa Carpegna nevica abili le code incidente anche in via di Casal Selce in prossimità di via Umberto Ricci Ci sono code nelle due direzioni invariata la situazione sulla raccordo anulare dobbiamo ...