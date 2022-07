Salisburgo, UFFICIALE: preso un gioiello francese (Di giovedì 14 luglio 2022) Il Salisburgo ha chiuso l'arrivo dal Saint-Etienne del 18enne centrocampista centrale Lucas Gourna-Douath, considerato uno dei giovani più... Leggi su calciomercato (Di giovedì 14 luglio 2022) Ilha chiuso l'arrivo dal Saint-Etienne del 18enne centrocampista centrale Lucas Gourna-Douath, considerato uno dei giovani più...

Commenta per primo Il Salisburgo ha chiuso l'arrivo dal Saint - Etienne del 18enne centrocampista centrale Lucas Gourna - Douath, considerato uno dei giovani più promettenti del panorama francese.