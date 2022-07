Quel tricolore a testa in giù che fa inorridire l’Olanda (Di giovedì 14 luglio 2022) Le istituzioni dei Paesi Bassi tenevano in conto le proteste dei propri contadini, anche la possibilità che i trattori si mettessero in marcia. Ma c’è stato un gesto su tutti, inatteso e perentorio... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di giovedì 14 luglio 2022) Le istituzioni dei Paesi Bassi tenevano in conto le proteste dei propri contadini, anche la possibilità che i trattori si mettessero in marcia. Ma c’è stato un gesto su tutti, inatteso e perentorio... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Pubblicità

LoZar83 : @RespectxAC_MT Infatti l'ho detto apposta...quel nome ci avrebbe fatto vincere il tricolore - alexmelo7711 : @EnricoLetta @SimonaMalpezzi @serracchiani @pdnetwork Si che non c'entra..ma lei è il presidente di quel partito ch… - _filib_04 : Probabilmente una delle più belle degli ultimi anni, finalmente dopo tanto, troppo tempo ritornano le strisce nere… - batteraio : RT @Quellasospesa: 11/07/ 1982. Avevo 13 anni. Indossavo una t-shirt bianca, pantaloncini verdi e per completare il tricolore presi una tro… - LUZrossonero : RT @ame0773: Come non condividere. Buena suerte Campione d'Italia, quel triangolino tricolore che abbiamo ora sulle maglie é anche tuo. Gra… -