Ordinanza anti-alcol a Genova L’assessore Gambino | “Sarà uguale per tutti i quartieri”

Alexirme : RT @DTUTTOED1: I VACCINI ANTI-COVID ALTERANO IL DNA: L’ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE - AntonellaRuth1 : RT @DTUTTOED1: I VACCINI ANTI-COVID ALTERANO IL DNA: L’ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE - BobbiaOdille : RT @a_meluzzi: I VACCINI ANTI-COVID ALTERANO IL DNA: L'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE - Luigi80451470 : RT @a_meluzzi: I VACCINI ANTI-COVID ALTERANO IL DNA: L'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE - AntonSessa : RT @a_meluzzi: I VACCINI ANTI-COVID ALTERANO IL DNA: L'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE -

La Repubblica

Genova " Un'- alcol da applicare in tutta la città, superando i provvedimenti a macchia di leopardo già in vigore in alcune zone critiche. Con l'estate la movida e i problemi di ordine pubblico ...Giovani e attratti dai soldi: bariste e universitarie , e un liceale coinvolte nel blitzdroga . Insospettabili solo a prima vista, ma lasciati 'abbagliare dalla promessa di guadagni ...ll'... Salento, ordinanza anti movida notturna a Lecce: stop alla musica alle 12 e locali chiusi entro le 2 La decisione dopo una riunione in Prefettura in cui erano emerse diverse criticità sul fronte della sicurezza e dell'ordine pubblico. Provvedimenti ...Blitz davanti alla principale sede italiana di Coca Cola: qualche giorno fa un gruppo di attivisti per l'ambiente e per i diritti dei lavoratori ha organizzato una protesta ...