Malore in spiaggia, 85enne muore in Sardegna nel giorno del compleanno (Di giovedì 14 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoOristano – Un'anziana è deceduta dopo avere avuto un Malore – probabilmente un infarto – questa mattina nel giorno del suo compleanno, mentre si trovava in spiaggia a San Giovanni di Sinis, nell'Oristanese. La donna, C. A. di origini napoletane, era nata appunto il 14 luglio del 1937. I soccorsi sono scattati subito ma gli operatori sanitari, arrivati con l'elisoccorso, non sono riusciti a rianimarla. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

