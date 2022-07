LIVE Italia-Islanda calcio femminile, Europei in DIRETTA: serve una vittoria per scacciare i fantasmi (Di giovedì 14 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Islanda calcio femminile, Europei, serve assolutamente la vittoria per azzurre. L’Italia deve in maniera inderogabile vincere, dopo la bruttissima sconfitta all’esordio la Francia. Le azzurre hanno la qualità necessaria per proseguire nella competizione ma devono indispensabilmente vincere le due partite rimanenti contro Islanda oggi e Belgio all’ultima giornata. Si prospetta anche qualche cambio nell’undici titolare per dare sfogo alle qualità offensive della rosa. Convocati Italia femminile: Portieri: Francesca Durante (Inter), Laura ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti allatestuale diassolutamente laper azzurre. L’deve in maniera inderogabile vincere, dopo la bruttissima sconfitta all’esordio la Francia. Le azzurre hanno la qualità necessaria per proseguire nella competizione ma devono indispensabilmente vincere le due partite rimanenti controoggi e Belgio all’ultima giornata. Si prospetta anche qualche cambio nell’undici titolare per dare sfogo alle qualità offensive della rosa. Convocati: Portieri: Francesca Durante (Inter), Laura ...

Pubblicità

rockolpoprock : I Queen e Adam Lambert eseguono “Nessun dorma” per l’Italia - rtl1025 : ?? RTL 102.5 a San Siro con @AmorosoOF: domani '#TuttoAccadeaSanSiro' in onda in diretta sulla prima radiovisione d'… - zazoomblog : LIVE – Italia-Cina: quarti di finale VNL femminile 2022 volley in DIRETTA - #Italia-Cina: #quarti #finale - LU_Stregatto : RT @ASI_spazio: I sei cubesat a bordo di #VegaC sono stati rilasciati sulla loro orbita! @arcadynamics @SapienzaRoma @ESA_Italia Live: htt… - Roberto55979047 : RT @Roberto55979047: @CarlaDih7 Lo farà di sicuro Aka7seven e un talento unico in Italia e una Pop Star e ogji live che fa e uno show spett… -