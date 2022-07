Infortuni: Milano, operaio resta folgorato, ricoverato con ustioni alla mano destra (Di giovedì 14 luglio 2022) Milano, 14 lug.(Adnkronos) - Un operaio di 31 anni è rimasto ferito a una mano dopo essere stato folgorato mentre lavorava all'interno di una ditta di Lacchiarella, nell'hinterland milanese. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Darwin. L'uomo ha ripotato un'ustione alla mano destra e, dopo essere stato soccorso, è stato trasferito in ospedale in codice giallo. Leggi su iltempo (Di giovedì 14 luglio 2022), 14 lug.(Adnkronos) - Undi 31 anni è rimasto ferito a unadopo essere statomentre lavorava all'interno di una ditta di Lacchiarella, nell'hinterland milanese. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Darwin. L'uomo ha ripotato un'ustionee, dopo essere stato soccorso, è stato trasferito in ospedale in codice giallo.

