Incidente a Grosseto, veicolo investe ciclisti: 4 morti e diversi feriti (Di giovedì 14 luglio 2022) Cinque persone sono morte nell'Incidente stradale avvenuto in tarda mattinata in via Pupilli, all'altezza del passaggio a livello di Braccagni a Grosseto. Un veicolo, secondo quanto riferito dai soccorritori, ha perso il controllo investendo il gruppo di ciclisti. Per un ciclista in codice rosso è intervenuta l'automedica di Grosseto che lo ha trasportato con il Pegaso all'ospedale di Siena. Gli altri feriti sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale di Grosseto.

